Familie zwemt 30 kilometer tegen kanker

PATERSWOLDE - De familie Vos uit Vries doet zaterdag mee aan de Groningen Swim Challenge. Dat is een evenement waarbij de deelnemers ruim 30 kilometer zwemmen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker in het UMCG.

De familie die bestaat uit vader, moeder, drie dochters en een zoon. Ze oefenden afgelopen week alvast in het Paterswoldsemeer. “Het water is goed, qua temperatuur. Zolang je maar in beweging blijft”, roept dochter Carine Vos vanuit het water. Vader en moeder begeleiden de zwemmer met een boot.De Vosjes, zoals ze zichzelf noemen, vormen een team dat bestaat uit ervaren zwemmers, sommige zijn zelfs zwemkampioen. De Groningen Swim Challenge wordt in estafettevorm gezwommen. Dat betekent dat per persoon een afstand van zo’n 7 kilometer afgelegd moet worden, in het open water van het Reitdiep.Moeder Vos is tot twee keer toe genezen van kanker en dat motiveert de rest van het gezin om mee te doen. “Mama heeft toen wij klein waren voor het eerst borstkanker gehad. Een aantal jaren later werd darmkanker geconstateerd. Gelukkig is het ook nu na een operatie allemaal goed en schoon”, aldus dochter Marije.Mensen die de familie Vos willen sponsoren kunnen dat doen via website van de Groningen Swim Challenge