Vanmiddag live op Radio Drenthe: Blijft FC Emmen medekoploper?

VOETBAL - FC Emmen speelt vanmiddag de allereerste thuiswedstrijd op het hoogste niveau. AZ, de nummer 3 van vorig jaar, is de opponent.

De wedstrijd is vanmiddag vanzelfsprekend live te volgen op Radio Drenthe. Het duel, tussen de twee ploegen die vorige week de eerste competitiewedstrijd wisten te winnen, begint om 14.30 uur en de live-uitzending start om 14.00 uur.AZ won vorige week met indrukwekkende cijfers van NAC. In Alkmaar werd het 5-0. Emmen was met 2-1 te sterk voor ADO Den Haag.In het seizoen 1997-1998 stonden beide ploegen voor het laatste in competitieverband tegenover elkaar. Twee keer werd het dat seizoen 1-1. AZ werd dat seizoen overigens kampioen van de eerste divisie en Emmen eindigde als derde.Twee seizoen geleden speelde FC Emmen in de beker tegen AZ. In Alkmaar kreeg de Drentse ploeg te weinig. De thuisclub won met 1-0.Wil je de wedstrijd kijken op FOX, maar het commentaar op Radio Drenthe willen horen? Combineer dan het beeld met het geluid van de stream op onze website. Dan loopt het geluid nagenoeg gelijk met het beeld. Klik daarvoor op deze link