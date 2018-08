Bestuurder ontglipt aan politie na achtervolging

DROUWENERMOND - De politie heeft afgelopen nacht de achtervolging ingezet op een automobilist bij Drouwenermond.

Agenten wilden zijn auto controleren op de Verbindingsweg. Maar de bestuurder wilde niet stoppen en ging ervandoor."Via 1e Exloërmond en Valthe reden wij achter hem aan in de richting van Emmen. Op de Odoornerweg richting het centrum van Emmen moest een tegemoetkomende auto uitwijken naar de berm om een aanrijding te voorkomen", laat de politie weten. "De bestuurder reed steeds sneller waarop wij besloten om de achtervolging te staken."Inmiddels is wel bekend wie de bestuurder is. "Hij krijgt binnenkort bezoek van ons", meldt de politie. Wel wordt nog gezocht naar de automobilist die tijdens de achtervolging moest uitwijken.