Nog urenlang geen treinen tussen Meppel en Zwolle [update]

MEPPEL - Tussen Meppel en Zwolle rijden geen treinen. Volgens vervoerder NS is een groot stuk bovenleiding beschadigd.

Hoe groot de schade precies is en hoeveel tijd het kost die te herstellen, wordt op dit moment onderzocht.Vanwege de Reuzen van Royal de Luxe in Leeuwarden zijn tussen Zwolle en Leeuwarden veel reizigers op de been die via Meppel reizen. NS is druk bezig bussen te regelen voor het traject, meldt de organisatie op haar website.NS raadt reizigers aan de website in de gaten te houden.