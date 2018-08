Treinreizigers stranden in Meppel door vernielde bovenleiding [update 20:15 uur]

MEPPEL - Tussen Meppel en Zwolle is de bovenleiding over een lengte van zo'n 500 meter vernield. Daardoor hebben urenlang geen treinen gereden op dat traject.

Sinds 18:15 uur is volgens vervoerder NS weer zeer beperkt treinverkeer mogelijk op één van de twee sporen. Maar de verwachting is dat reizigers nog lang moeten wachten en de normale dienstregeling vanavond niet wordt hervat.Ook zijn er te weinig vervangende bussen in Meppel om iedereen alsnog naar zijn bestemming te brengen.Veel reizigers strandden vanmiddag op het station in Meppel. Het is extra druk vanwege de Reuzen van Royal de Luxe die vandaag in Leeuwarden te zien waren. Reizigers die vanuit de Friese hoofdstad naar Zwolle willen, moeten wachten in Meppel. Reizigers die vanuit Zwolle naar het Noorden willen, komen ook niet verder.Ook op de stations van Zwolle en Leeuwardenis het al urenlang erg druk.Volgens spoorbeheerder ProRail is de bovenleiding naar beneden getrokken door een trein. Tussen Meppel en Zwolle liggen twee sporen naast elkaar. ProRail-medewerkers hebben het spoor waarvan de bovenleiding wel werkt inmiddels vrijgemaakt van de bedrading van de vernielde bovenleiding.Daardoor is inmiddels beperkt treinenverkeer mogelijk over één spoor, zegt woordvoerster Iris Reshef van NS. "Het is een enorme logistieke operatie."De rest van de avond zal het treinverkeer op het traject tussen Meppel en Zwolle zeer beperkt zijn, waarschuwt NS. De vervoerder raadt reizigers aan de website in de gaten te houden.