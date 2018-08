Deel dit artikel:











Persoonlijke fouten nekken FC Emmen in thuisdebuut eredivisie AZ scoort de 1-3. Uiteindelijk won de ploeg uit Alkmaar met 1-4 in Emmen (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - Een week na de knappe zege op ADO Den Haag staat FC Emmen weer met beide benen op de grond. In de eigen Oude Meerdijk was AZ met 4-1 te sterk voor de Drentse club.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Na twee duels heeft FC Emmen 3 punten, waarmee de formatie van trainer Dick Lukkien 11e staat in de eredivisie.



FC Emmen kreeg in eigen huis een overduidelijk lesje in effectiviteit.



Eerste kansen

Emmen kreeg wel de eerste grote kans, maar die werd niet benut door Wouter Marinus. Aan de andere kant was de eerste kans wel meteen raak. Myron Boadu passeerde na een kwartier Kjell Scherpen, nadat de doelman de eerste inzet van Guus Til nog keerde.



Gelijkmaker

De thuisclub herstelde razendsnel. Uit de eerste corner, amper twee minuten na de 0-1, kopte Luciano Slagveer door en schoot Nick Bakker onberispelijk raak: 1-1.



AZ sterker en sterker

Daarna dicteerde AZ meer en meer. De nummer 3 van vorig jaar was de baas op het middenveld en drong Emmen meer en meer naar achteren. In de 37e minuut kwam daar een passende beloning voor toen Thomas Ouwejan van grote afstand de 1-2 scoorde. De bal leek houdbaar, maar verdween achter Scherpen in het zijnet.



Fout Scherpen

Vlak voor rust ging Scherpen, vorige week nog zo bejubeld, wel echt in de fout. Een slap afstandschot van Mats Seuntjens werd niet goed gepareerd door de jonge doelman en in de rebound tikte Oussama Idrissi dankbaar binnen: 1-3.



Tweede helft

In de tweede helft probeerde Emmen het tij nog te keren en was via Glenn Bijl dichtbij de aansluitingstreffer.



De beslissing

Halverwege de tweede helft bracht Dick Lukkien twee verse krachten in de hoop op een slotoffensief. Jafar Arias en Michael Chacon kwamen voor Hilal Ben Moussa en Wouter Marinus, maar alle plannen konden vrij snel van tafel. Chacon verspeelde de bal knullig op het middenveld en AZ profiteerde optimaal. Idrissi schoot zijn tweede van de middag binnen en bepaalde de eindstand op 1-4.