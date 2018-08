Formule 1-coureur Sainz test TT Circuit

AUTOSPORT - Formule 1-coureur Carlos Sainz heeft vanmiddag tijdens de GAMMA Racing Day een demonstratie op het TT Circuit in Assen gegeven. De Spanjaard is te spreken over de Drentse baan.

Gamma Racing Day ook in 2019 en 2020 op TT Circuit

"Je kunt zeggen dat het een test is", aldus Carlos Sainz over zijn bezoek. "Ik zeg dat het meer voor de lol is, samen met het team en de fans." In 2011 was de Formule 1-coureur al eens actief op het TT Circuit. In het voorprogramma van de Superleague Formula was de Spanjaard al zijn concurrenten te snel af.Ook motorcoureur Michael van der Mark is een van de demonstranten die het publiek in Assen vermaakt. Van der Mark geniet van de Formule 1-wagen op het circuit in de Drentse hoofdstad. "Nederland is er klaar voor. Ik zie geen probleem en hopelijk pakt het, wanneer ze iets moeten aanpassen, ook positief voor ons uit."Sainz houdt zich meer op de vlakte over het eventueel naar Assen halen van het Formule 1-circus. "Het is een baan die zeker geschikt is voor Formule 1", laat de Spanjaard los. "Ik weet niet hoe leuk het zal zijn. Ik weet zeker dat het spannend is om onze wagen te testen."