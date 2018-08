Deel dit artikel:











Wie was de 'man of the match' tegen AZ? Wie vond jij de beste speler? (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - Kjell Scherpen was vorige week de 'man of the match' van FC Emmen in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.





Maar wie vond jij vandaag de beste speler van de wedstrijd? Breng hieronder je stem uit. De winnaar krijgt in ons nieuwe tv-programma Rood Wit TV een presentje. De winnaar van het eindklassement wordt aan het eind van het seizoen gekroond. Stemmen kan tot morgenochtend 9.00 uur.