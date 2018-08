'We gaan het café in en de nederlaag verdrinken'

EMMEN - "Jammer, maar de volgende thuiswedstrijd zijn we er gewoon weer bij." De teleurstelling was bij veel FC Emmen-fans best groot na de nederlaag vanmiddag in stadion De Oude Meerdijk.

FC Emmen verloor met 4-1 van AZ. "We hebben vanmiddag al wat bier gehad, maar nu gaat er nog meer in'" vertelt een fan. "We gaan lekker het café in en de nederlaag verdrinken."Volgens hem was AZ niet per se sterker dan Emmen. "Emmen was niet veel minder. AZ kreeg een paar kansen en scoorde twee keer. De andere twee keer waren het eigenlijk niet eens kansen, maar toch scoorden ze."Voor de wedstrijd deed de merchandise van FC Emmen goede zaken. Veel supporters besloten zich op het laatste moment nog in het rood-wit te hullen. "Last minute, ja dat is het misschien wel. Maar ik ben voor het eerst in twintig jaar weer bij een wedstrijd, vandaar dat ik nu maar een nieuw T-shirt koop", aldus Arjan. "Hier kom ik weg en als je hier wegkomt, moet je hier ook zijn. Of we dit nou één seizoen of tien seizoenen doen, dat maakt me niet uit. Het is schitterend toch?"FC Emmen-supporter Janneke had er wel rekening mee gehouden dat Emmen zou verliezen, maar ze is erg blij dat de club nu in de Eredivisie speelt. "De hele sfeer is anders. Als je de intro van de Eredivisie door de speakers hoort, is dat zo'n goed gevoel."Supporter Jan vond de sfeer rondom de wedstrijd erg fijn. "De supporters zijn erg rustig. Het gaat wel tekeer natuurlijk, maar niet zoals bij de grotere clubs." Jan kwam tot voor kort nooit naar De Oude Meerdijk, maar deze keer vond hij het wel leuk om langs te komen. "Eigenlijk ben ik een Ajax-supporter. Volgende week speelt Emmen tegen Ajax. Dan raad je al voor wie ik ben."