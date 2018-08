Opnieuw auto uitgebrand in Hoogeveen

HOOGEVEEN - In Hoogeveen is opnieuw een auto in vlammen opgegaan. De auto stond geparkeerd aan de Trompstraat.

De brandweer kreeg rond kwart voor negen een melding van de autobrand. Na ruim een uur had de brandweer het vuur geblust. Over de oorzaak is nog niks bekend, maar de politie sluit brandstichting niet uit.In de nacht van donderdag op vrijdag brandden twee auto's uit aan de Schuttevaer en de Valkenstede . Begin deze maand werden aan de Edisonstraat ook drie auto's door brand verwoest. Brandstichting werd daarbij ook niet uitgeslotenEr lijkt sprake te zijn van een toename van het aantal branden in de stad, nadat het lange tijd vrij rustig is geweest. Tussen 2013 en begin 2016 werden tientallen verdachte branden gemeld in Hoogeveen. Het ging toen met name om auto's, containers en struiken. Ook ging het clubgebouw van een duivenvereniging in vlammen op.De branden veroorzaakten grote onrust in Hoogeveen. De politie heeft veel onderzoek gedaan om de daders te vinden.Voor een klein deel van de branden zijn mensen opgepakt en veroordeeld. Zo kreeg een 40-jarige man uit Hoogeveen drie jaar cel en tbs . Vorige maand is ook nog een 27-jarige Hoogevener veroordeeld voor een autobrand aan het Kaaplaantje achter zijn appartement in januari 2016. Hij kreeg een deels voorwaardelijke celstraf.Voor het grootste deel van de verdachte branden is nooit iemand aangehouden.