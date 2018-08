Deel dit artikel:











Streuer wordt vierde tijdens Gamma Racing Day Het duo Streuer/Rousseau in actie (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf) De crash tijdens de training gisteren (foto: Mark Walters)

MOTORSPORT - Zijspancoureur Bennie Streuer en bakkenist Kevin Rousseau zijn als vierde geëindigd tijdens de Gamma Racing Day in Assen.

De coureur uit Grolloo had dit weekend op het TT Circuit te maken met een lichte olielekkage, maar was tevreden over zijn prestatie.



Wantrouwen

Wel wantrouwt hij over de technische staat van de machines van de coureurs, die op het podium eindigden. “Tijdens de eerste WK-races dit seizoen, gaven wij elkaar niets toe. Wij waren met vier combinaties nagenoeg even sterk. Maar tijdens de races op de Sachsenring in Duitsland en in Hongarije reden zij plotseling drie seconden sneller. Bij die wedstrijden was er nauwelijks sprake van een technische keuring. En nu in Assen is diezelfde kloof tussen ons er nog steeds", aldus Steuer.



Hij hoopt dat de motoren van de nummers één tot en met drie - Birchall, Reeves en Paivarinta - binnenkort uit elkaar worden gehaald en onderzocht, zodat er duidelijkheid komt over de techniek. Streuer: "Mochten de machines in orde zijn, dan kan ik hen alleen maar een enorm compliment geven, maar zolang er geen duidelijkheid is, heb ik mijn twijfels of ze aan de reglementen voldoen.”



Crash in training

Streuer belandde vandaag op de vierde startplek, nadat hij gisteren pech had tijdens de training gisteren. "In de eerste training liep de motor perfect, tot ik van plan was banden te wisselen. Vlak daarvoor crashte ik, maar dat liep voor onszelf gelukkig goed af."



Tijdens de race reden Streuer en Rousseau vandaag vrijwel constant op de vierde plek. Steuer: “Ik kon de eerste drie niet eens in de slipstream bijhouden. Dat is heel frustrerend, terwijl mijn machine prima liep en ik met mijn rondetijden ook tevreden ben.”



In de tussenstand van het wereldkampioenschap staan Streuer en Rouseau op de vierde plaats met 90 punten. Aan de leiding gaat de combinatie Reeves/Wilkes met 171.