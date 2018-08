Deel dit artikel:











Oud-doelman Sies Wever overleden Sies Wever (tweede van rechts) met Johan Cruijff (r.), Johan Neeskens (l.) en Ronnie Kalderon bij Ajax in juli 1970 (foto: ANP/Jacques Klok)

EMMEN - Voormalige keeper Sies Wever uit Emmen is overleden. Wever, die onder meer bij Ajax speelde, overleed gisteren na een ziekbed.

De Beilen geboren doelman won met Ajax in 1971, 1972 en 1973 de Europacup 1. Daarvoor speelde hij onder meer bij VV Beilen en Sportclub Assen (tegenwoordig FC Assen).



Vervanger bij Ajax

Tijdens het Europees kampioenschap voor amateurs speelde hij zich met Sportclub Assen in 1970 in de kijker bij Ajax. Niet veel later werd hij in Amsterdam de vaste vervanger van doelman Heinz Stuy. Uiteindelijk stond hij als vervanger tien wedstrijden onder de lat bij Ajax.



Daarna vertrok Wever voor twee seizoenen naar MVV om uiteindelijk terug te keren naar het amateurvoetbal. Met VV Hoogeveen werd hij in 1978 landskampioen bij de zondagamateurs.



Sies Wever is 71 jaar geworden.