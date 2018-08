Vermeend oplichtersduo sleept gedupeerd hotel voor de rechter

ASSEN - Jan V. en Jolanda H., die worden verdacht van het oplichten van meerdere hotels in Drenthe, Overijssel en Groningen stappen naar de rechter.

Het duo dat zichzelf donderdag aangaf bij de politie in Assen eist 2.500 euro schadevergoeding van Hotel Marcant in Tubbergen. De twee sliepen in juni een week lang in het hotel en vertrokken daarna stiekem zonder te betalen. Er stond nog een rekening van bijna 1.000 euro open.De eigenaar zette 12 augustus foto's van de twee, die zich in het hotel Henk en Jolanda noemden, op zijn Facebookpagina. Daaraan herkenden horecaondernemers uit onder meer Borger, Meppel en Loon het duo. Ook zei zeggen te zijn opgelicht door de twee.Met het plaatsen van de foto's heeft de Overijsselse hoteleigenaar het portretrecht van het duo geschonden, stelt de Bond van Wetsovertreders, die de rechtszaak namens de twee aanspant. Hoewel de bond erkent dat de twee fout zaten door hun rekening niet te betalen, had de eigenaar van Hotel Marcant geen ongeblurde foto's mogen plaatsen, stelt ze.Daarom heeft het duo volgens de bond recht op schadevergoeding. De zaak dient op 11 september bij de kantonrechter in Almelo. De Bond voor Wetsovertreders zet zich in voor de rechten van gedetineerden en ex-gedetineerden. Afgelopen donderdag deed de bond al aangifte tegen het hotel in Tubbergen Jan V. (62) en Jolanda H. (53) zitten sinds donderdag vast. Deze week beslist het Openbaar Ministerie of de twee worden voorgeleid aan de rechter-commissaris in Assen, waardoor ze mogelijk langer blijven vastzitten.