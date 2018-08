Treinverkeer tussen Meppel en Zwolle weer volgens normale dienstregeling

MEPPEL - De treinen tussen Meppel en Zwolle rijden weer volgens de normale dienstregeling. Gisteren was er beperkt treinverkeer vanwege een kapotte bovenleiding.

De bovenleiding was naar beneden getrokken door een trein. Daarom was er gisteravond urenlang geen treinverkeer op het traject. Wel werden er bussen ingezet, maar die konden lang niet iedereen meenemen.Het was juist extra druk omdat veel reizigers terugkwamen van de Reuzen van Royal de Luxe in Leeuwarden. Reizigers die vanuit de Friese hoofdstad naar Zwolle wilden, moesten wachten in Meppel. Reizigers die vanuit Zwolle naar het Noorden wilden, kwamen ook niet verder.