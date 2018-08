Helpt een handtekeningenactie de Formule 1 naar Assen te brengen?

ASSEN - Er wordt al een tijdje over gesproken: komt de Formule 1 naar Assen? Misschien dat de petitie van Formule 1-fan Rob van Gameren het laatste zetje geeft.

Met de hashtag 'F1naarNL' probeert hij zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen, die hij vervolgens aanbiedt aan de grote Formule 1-baas Chase Cary. "Het idee ontstond afgelopen zomer", zegt Van Gameren. "We mikken op ongeveer driehonderdduizend handtekeningen. De petitie loopt nu twee volle dagen en tot nu toe hebben vijftigduizend mensen getekend."Van Gameren was afgelopen weekend aanwezig bij de Gamma Racing Day in Assen. "Als je realistisch bent is de kans het grootst dat de Formule 1 naar Assen komt. Die hebben al wat bezoekjes gehad van mensen van de Formule 1, die er checkten wat er nog aan het circuit moet gebeuren om de Formule 1 daar te houden."Zelf zegt Van Gameren geen voorkeur te hebben voor waar het evenement gehouden wordt. "Of dat nu bijvoorbeeld in Zandvoort komt of in Assen maakt mij niet uit. Zolang het maar naar Nederland komt."Iedereen kan de petitie tekenen tot en met aankomend weekend. "Dat kan op de website F1naarnederland.nl. Je hoeft alleen je naam achter te laten en dan heb je gestemd. Hopelijk is Cary onder de indruk van alle handtekeningen."