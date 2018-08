Nick Bakker gekozen tot man van de wedstrijd tegen AZ

VOETBAL - Nick Bakker was volgens jullie de beste speler van de wedstrijd tussen FC Emmen en AZ.

Bakker maakte het enige doelpunt in het met 1-4 verloren duel. Hij tikte de gelijkmaker binnen uit een corner van Anco Jansen. De doelpuntenmaker kreeg 368 stemmen. Anco Jansen eindigt met 317 stemmen op de tweede plaats. Glenn Bijl kreeg daarna de meeste stemmen.Donderdag in ons tv-programma Rood Wit TV krijgt Nick Bakker een presentje overhandigd vanwege de winst in deze verkiezing.