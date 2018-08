Stelling: Leerlingen mogen op school geen mobieltjes gebruiken

ASSEN - Vrijwel overal waar je kijkt zie je mensen staren naar het scherm van hun mobieltje. Scholen vormen geen uitzondering. In Frankrijk doen ze daar wat aan.

Vanaf 3 september wordt daar het gebruik van mobieltjes verboden op basisscholen en collèges; de middenschool voor alle leerlingen van elf tot vijftien jaar. De wet is bedoeld om een signaal af te geven naar de samenleving, meldt dagblad Trouw.Volgens minister Jean-Michel Blanquer is de maatregel niet om een kruistocht tegen beeldschermen te ontketenen, maar om 'verantwoord gebruik' van nieuwe technologie te bevorderen.De leerlingen mogen hun mobieltje wel meenemen, maar moeten deze in de tas houden. Niet alleen in de klas, maar ook op het schoolplein. De ene vindt het verbod een zegen, omdat de smartphones een te grote plaats zouden innemen in de maatschappij. De ander vindt dat scholen zich niet mogen bemoeien met het gebruik ervan buiten lestijd.Aan welke kant sta jij in deze discussie? Vind je dat het de verantwoordelijkheid bij de leerlingen ligt, of is dit een goed statement van de regering en moet het ook in Nederland worden ingevoerd?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe De vorige stelling ging over kerst: Ik weet nu al wat ik ga eten met kerst . 88 procent weet dit nog niet. Er stemden in totaal 2.345 mensen.