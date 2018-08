Deel dit artikel:











Gamma Racing Day trekt 100.000 bezoekers Er kwamen vijfduizend meer mensen dan vorig jaar (Foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

ASSEN - De Gamma Racing Day in Assen hebben dit jaar over het hele weekend 100.000 bezoekers getrokken. Dat is ruim 5.000 meer dan vorig jaar, toen er 94.500 mensen waren.





Lees ook: Formule 1-coureur Sainz test TT Circuit

'Spreiding is beter'

Die spreiding is precies wat de organisatie van de Gamma Racing Day het liefste ziet. "Het was op zaterdag beduidend drukker dan vorig jaar. Voorheen was er veel file op zondag en ik denk dat mensen gewoon graag meer plek willen", zegt Van Dam.



Lees ook: In Beeld: Gamma Racing Day

Volgens de organisatie kunnen er ondanks de 100.000 bezoekers nog veel meer mensen bij. Het TT Circuit heeft zo'n 60.000 zitplaatsen en 65.000 staanplaatsen. Van Dam: "Ook in de paddock, waar je voor moet betalen, kunnen zo'n tien- á vijftienduizend mensen bij." Groot verschil met voorgaande jaren was volgens organisator Lee van Dam dat de bezoekers zich meer verspreidden over de verschillende dagen.Die spreiding is precies wat de organisatie van de Gamma Racing Day het liefste ziet. "Het was op zaterdag beduidend drukker dan vorig jaar. Voorheen was er veel file op zondag en ik denk dat mensen gewoon graag meer plek willen", zegt Van Dam.Volgens de organisatie kunnen er ondanks de 100.000 bezoekers nog veel meer mensen bij. Het TT Circuit heeft zo'n 60.000 zitplaatsen en 65.000 staanplaatsen. Van Dam: "Ook in de paddock, waar je voor moet betalen, kunnen zo'n tien- á vijftienduizend mensen bij."