Atelier Vrijbuiter Roden definitief van de Sunshine Group

RODEN - Het atelier van de Vrijbuiter in Roden is overgenomen door de Sunshine Group uit Doetinchem. Dat bedrijf nam vorige week De Waard over van de Vrijbuiter.

Vorige week was al duidelijk dat het atelier, waar tenten worden gerepareerd, waarschijnlijk zou worden meegenomen in de deal.Het is volgens CEO Hans Oonk van de Sunshine Group de insteek om het personeel van het atelier over te nemen. "Dat willen we wel graag, want het gaat om vakmensen en die vind je niet zomaar. Deze week gaan we langs om het personeel te ontmoeten", vertelt Oonk.Of de Sunshine Group het pand waarin het atelier zit mag blijven gebruiken, hangt volgens Oonk af van een eventuele overname van de Vrijbuiter. "Het atelier is onderdeel van het onroerend goed van de Vrijbuiter, dus de vraag is hoe lang we er gebruik van mogen blijven maken." Mocht de Sunshine Group het beheer over het atelier verliezen, dan wil het bedrijf op zoek naar een ander atelier in de regio.De Sunshine Group nam bewust alleen De Waard over en niet ook de Vrijbuiter. Dat is volgens Oonk omdat de Vrijbuiter een andere tak van sport is en De Waard naadloos aansluit op hun andere activiteiten. Oonk: "Wij denken ook dat beide bedrijven zelfstandig een grotere kans van slagen hebben en ik zou het mooi vinden als de Vrijbuiter ook wordt overgenomen."De Vrijbuiter ging begin augustus failliet.