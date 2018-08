Organisatie SIVO past beleid aan voor doorstart

BEILEN - Stichting Internationale Volkeren Ontmoeting (SIVO) keert in juli terug. Twee jaar geleden viel het doek voor het festival wegens financiële problemen, maar de nieuwe organisatie heeft er vertrouwen in dat de doorstart een succes gaat worden.

De voorbereidingen voor het festival zijn begonnen. "We gaan ervan uit dat er genoeg belangstelling zal zijn en dat het gewoon door kan gaan", zegt Fred Lubbers van de organisatie. Twee jaar geleden moest het festival stoppen vanwege een tegenvallend aantal bezoekers en ook inkomsten van sponsoren en de drankverkoop waren lager dan verwacht."Groepen uit verre landen stelden ook steeds grotere eisen. Dan word je flink op de kosten gejaagd. Nu hebben we een nieuwe organisatie die zegt: 'Dit is onze grens'. We kunnen wel een dure groep uit Argentinië halen, maar als de portemonnee het niet trekt dan liever een groep uit een dans-minnend land als Hongarije.""Met de organisaties die interesse hebben, gaan we kijken hoe er meer bezoekers kunnen worden aangetrokken", zegt Lubbers. In de hoogtijdagen kwamen er zo'n 20.000 tot 25.000 naar het evenement. "Maar na dertig jaar waren de mensen wel wat uitgekeken op het concept. We hebben nu zo'n 7.000 tot 8.000 bezoekers voor ogen."Waar SIVO precies gehouden wordt, is nog niet zeker. "We hopen voor de winter rond te komen met de gemeente Midden-Drenthe. Tot nu toe hebben Westerbork en Orvelte serieuze interesse getoond."