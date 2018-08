Opnieuw straf voor leider graafmachinebende na nieuwe oplichting

ZWOLLE - De 53-jarige Franz I. uit Assen ging ook in 2018 door met oplichtingspraktijken. Dat bleek vandaag op een strafzitting in Zwolle. I. is in mei in Assen veroordeeld tot vier jaar cel in de zaak rond de 'graafmachinebende'.

Samen met anderen bood I. van 2014 tot en met 2016 graafmachines aan via verkoopsites. Zeker zeventig bedrogen klanten, die betaalden maar niets kregen, stapten in die zaak naar de politie.Vandaag bleek in de rechtszaal dat I. ook na die gevallen door is gegaan met zijn praktijken. Hij bood in januari dit jaar motorzagen en bosmaaiers aan van het merk Stihl, terwijl het goedkope Chinese vervalsingen waren. Zelf zei hij dat hij er geen verstand van had. Toch had hij bij een hovenier navraag gedaan. En die meende dat het onmogelijk van het dure merk afkomstig kon zijn.I. stond ook terecht voor een oplichting in 2016. Hij bood via Marktplaats een graafmachine te koop aan. Hij incasseerde de 3.200 euro van een gedupeerde uit Eesveen maar leverde niets. Hij kon zich die zaak niet herinneren.De officier van justitie vroeg om 2 maanden voorwaardelijke celstraf. Ze vond het kwalijk dat I. na alle oplichtingszaken in de zaak rond de graafmachine gewoon door is gegaan. Advocaat Doornbos vond dat een straf nu niet veel meer toevoegde. Deze feiten hadden prima in de grote zaak in Assen meegenomen worden.De rechter besloot na beraad toch een voorwaardelijke celstraf op te leggen van een maand. Ze achtte bewezen dat de verdachte zelf stickers met 'Stihl' op goedkopere apparatuur had geplakt. Ook moet hij de 3.200 euro terugbetalen.