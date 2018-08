Autobranden Hoogeveen: Politie roept op tot waakzaamheid

HOOGEVEEN - De politie roept inwoners van Hoogeveen op om extra waakzaam te zijn vanwege drie autobranden afgelopen week.

"We vragen inwoners om verdachte situaties aan ons te melden", zegt politiewoordvoerder José van Gijssel. In de nacht van donderdag brandden twee auto's uit aan de Schuttevaer en aan de Valkenstede. Uit onderzoek van de politie blijkt dat beide branden zijn aangestoken.Gisteravond ontstond ook brand in een Renault die geparkeerd stond aan de Trompstraat. "Het is nog niet duidelijk of deze brand ook is aangestoken", aldus Van Gijssel. Het aantal branden in korte tijd is 'opvallend' volgens de politie, maar of er een verband is tussen de autobranden is onduidelijk.