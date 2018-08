Weersomslag: temperatuur gaat tien graden naar beneden

ASSEN - Het wordt eind deze week echt een stuk koeler en natter dan de afgelopen tijd. Morgen en woensdag kan het nog wel 25 tot 26 graden worden in Drenthe, maar in het weekend wordt het niet warmer dan 16 graden Celsius.

De afkoeling begint op donderdag, want dan wordt het ’s middags nog wel 23 of 24 graden, met later op de dag buien en meer bewolking. Vanaf vrijdag maakt de temperatuur een diepe duikvlucht naar 17 graden.De oorzaak van deze weeromslag zit in de hogedrukgebieden die verder naar het westen trekken. Daardoor draait de stroming naar het westen en soms noordwesten. Dit biedt de kans voor koufronten om tot onze omgeving door te dringen, met de lagere temperaturen.“Het is niet vreemd dat er in de zomermaanden juli of augustus een tijdelijke, flinke afkoeling optreedt", zegt RTV Drenthe-weerman John Havinga. "In feite leefden we al wekenlang met het prachtige zomerweer boven onze stand en konden we op deze afkoeling wachten.”We zitten vandaag aan het einde van de hondsdagen. Dat is een periode van zes weken waarin het weer vaak heel gelijkmatig is. Een weerspreuk die hiermee verband houdt, is bijvoorbeeld pissende Griet of Pisgriet op 20 juli: 'Als het regent op Pisgriet, zes weken boerenverdriet.'Na de hondsdagen volgen nog drie kattendagen, die overigens net zo min met katten te maken hebben als de hondsdagen met honden. Waarschijnlijk wilde men hier vroeger mee aangeven dat na bijvoorbeeld regenachtige hondsdagen het weer niet één-twee-drie ineens mooier wordt. Hoe graag men dat ook zou willen.Ook dit jaar is volgens John Havinga niet gezegd dat nu de herfst plotseling aanbreekt. Maar er komt wel een einde aan een lange periode van wel tien weken zomers, zonnig en zeer droog weer.Havinga: “Dat de herfst na de kattendagen op vrijdag arriveert en dat het dan echt definitief is afgelopen met het zomerweer, is misschien iets te voorbarig gesteld. Maar ik durf wel te zeggen dat het einde van de maand wisselvallig blijft, met temperaturen die na een fris weekend van 16, 17 graden volgende week met moeite weer naar 20 graden stijgen.”