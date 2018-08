Oplichtersduo blijft langer vastzitten

ASSEN - Het oplichtersduo Jan V. (62) en Jolanda H. (53) blijft veertien dagen langer in voorarrest zitten. Het tweetal werd vanmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De man en vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats meldden zich vorige week donderdagavond bij een politiebureau in Assen. Volgens het Openbaar Ministerie worden de twee nu formeel verdacht van vier gevallen van oplichting. De verwachting is dat dat er uiteindelijk meer zullen worden. De politie heeft de zaak nog in onderzoek.Het twee, die zich meestal Henk en Jolanda noemden, lichtte talloze hotels en bed and breakfasts op. Ze gebruikten valse namen en vertrokken zonder te betalen. De zaak kwam vorige week aan het rollen, nadat een hotelier uit Tubbergen in Overijssel een foto van de twee op internet plaatste.Het duo bleek ook op verschillende plaatsen in Drenthe te hebben toegeslagen. Dat gebeurde onder andere in Meppel, Loon en Borger.De Bond van Wetsovertreders wil de eigenaar van Hotel Marcant, dat een foto van de twee op internet plaatste, voor de rechter slepen en eist namens de twee een schadevergoeding van 2.500 euro.