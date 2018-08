Deel dit artikel:











Man zwaargewond na aanrijding door trein op station Assen In Assen is iemand door een trein aangereden (Foto: Persbureau Meter) Het ongeluk gebeurde op het perron (Foto: Van Oost Media)

ASSEN - Bij het station van Assen is een man zwaargewond geraakt toen hij werd aangereden door een trein. Het ongeluk gebeurde op of bij het perron.

Het slachtoffer is door het personeel van de ambulancedienst en de traumahelikopter gestabiliseerd, voordat hij naar het ziekenhuis werd gebracht.



Omstanders zeggen dat het waarschijnlijk een ongeluk was. De politie kan verder nog niets zeggen over de toedracht en doet onderzoek.



Het treinverkeer tussen Beilen en Groningen Europapark ligt volledig stil.