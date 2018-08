Boeren in Drents Overijsselse Delta mogen weer beregenen

ZWOLLE/MEPPEL - Boeren in het gebied van waterschap Drents Overijsselse Delta mogen weer oppervlaktewater gebruiken om te beregenen. Alleen voor het Westerhuizingerveld bij Staphorst geldt nog een onttrekkingsverbod.

Door de regenval in de afgelopen periode en voldoende wateraanvoer vanuit de IJssel en het IJsselmeer is het volgens het waterschap mogelijk om de verboden in te trekken.Dat betekent dat in bijna alle gebieden weer water uit sloten, weteringen, beken en kanalen mag worden gebruikt voor het beregenen van bijvoorbeeld akkers, weilanden en tuinen. Boeren die willen beregenen wordt wel gevraagd daarover afspraken te maken met het waterschap. Tussen Meppel en Steenwijk werd het onttrekkingsverbod al eerder opgeheven.Het waterschap houdt nog wel een slag om de arm, want een onttrekkingsverbod kan weer van kracht worden wanneer dat nodig blijkt.