Cor van Leeuwen wint Wereldbeker op de tandem

WIELRENNEN - Parawielrenner Cor van Leeuwen uit Borger heeft in Canada de Wereldbeker op de tandem veroverd. Samen met zijn tandempartner Tristan Bangma kwam hij in Baie-Comeau als eerste over de streep.

De geboren Musselkanaalster moest in de provincie Quebec een parcours van 100 kilometer afleggen, opgedeeld in rondes van 9 kilometer."We hebben hard doorgereden, maar het was wel zwaar. Er was een stuk met een flinke klim van tien procent. We waren met twee Nederlandse koppels, dus wij konden er eerst lekker achteraan rijden", vertelt Van Leeuwen.De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een sprint tussen vier koppels, maar Van Leeuwen en Bangma bleven de Spanjaarden, Duitsers en Engelsen voor. Doordat ze tijdens twee eerdere wedstrijden in Emmen en Oostende respectievelijk derde en tweede werden, mochten ze vandaag de Wereldbeker omhoog tillenParawielrennen is aangepast wielrennen voor renners met een handicap. Dat kan bijvoorbeeld op een driewieler, een tandem of ligfiets.