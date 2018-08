RTV Drenthe Sportcast aflevering 2: FC Emmen mist scorend vermogen en een plan B

SPORT - Iedere maandag komt Radio Drenthe Sport met een nieuwe aflevering van de RTV Drenthe Sportcast, waarin de sport en de Drentse sport in het bijzonder kritisch en met een knipoog onder de loep wordt genomen.

In de tweede aflevering blikken de sportverslaggevers Niels Dijkhuizen en René Posthuma, onder leiding van presentator Leo Wassing, terug op het afgelopen weekend. Waarom verloor FC Emmen van AZ, heeft de ploeg voldoende scorend vermogen en is er wel een plan B? Verder gaat het over Formule 1 in Assen en of Bo Bendsneyder bij het team van Roelof Waninge moet tekenen?Luister hieronder naar de aflevering twee van de RTV Drenthe Sportcast: