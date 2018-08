Deel dit artikel:











Buizerd van boswachter Kees terug naar zijn ouders De buizerd is groot geworden (foto: RTV Drenthe)

DIEVER - De vogel is gevlogen. Na drie maanden lang drie keer per dag voeren, is de buizerd die boswachter Kees van der Klauw heeft opgevangen terug naar zijn ouders.

Drie maanden geleden vond Van der Klauw de jonge buizerd in het Drents-Friese Wold. Het dier was uit een 25 meter hoge boom gevallen en gewond.



Zelf nest gebouwd

Van der Klauw heeft op gevoel een nest gebouwd voor de jonge buizerd, in de boom naast die waarin nest van zijn ouders zit. "Rondom de boomstam onder het nest heb ik plastic bevestigd, zodat boommarters er niet langs konden. Over het nest hingen takken, zodat het jong beschut zat voor andere roofvogels zoals de havik."



Doel bereikt

De jonge vogel is nu aangesterkt en kan weer bij zijn ouders, veel hoger in de boom, komen. "Af en toe kom ik nog kijken hoe het met hem gaat en om hem eventueel bij te voederen als dat nodig is. Ons doel is bereikt", sluit Kees trots af.