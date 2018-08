Deel dit artikel:











Ongeluk op A28 bij Hooghalen [update] De auto belandde in de berm (foto: Persbureau Meter)

HOOGHALEN - Een auto is op de A28 bij Hooghalen in de berm beland. De auto schoot van de snelweg en belandde via de vangrail in de berm.

Door het ongeluk was de rechter rijstrook tussen Beilen en Assen-Zuid bij Hooghalen ongeveer een uur dicht, waardoor een file van enkele kilometers ontstond.



Twee inzittenden van de auto zijn lichtgewond geraakt en behandeld in een ambulance. De auto raakte zwaarbeschadigd.