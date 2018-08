Deel dit artikel:











Celstraf voor diefstal bedrijfsauto in Assen De twee mannen moeten zitten (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Twee 19-jarige mannen uit Groningen zijn veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf voor het stelen van een bedrijfsauto in Assen.

De twee stalen de auto op 10 juli 's avonds laat vanaf een bedrijventerrein aan de Havenkade in Assen. Ze reden er een tijdje mee rond in Assen en gingen daarna naar Groningen. Daar werden ze door de politie aan de kant gezet, omdat ze zonder licht reden.



Track & trace

De agenten ontdekten al snel dat de auto niet van hen was. Omdat er een track & trace-systeem in de bedrijfswagen zat, werd duidelijk dat de mannen een hele tijd in de auto hadden rondgetoerd.



Extra maand celstraf

Een van de twee mannen, die als bijrijder in de auto zat, is al veel vaker veroordeeld. Omdat hij nog in de proeftijd zat van een veroordeling in maart, moet hij de maand cel die hij toen voorwaardelijk kreeg, nu ook uitzitten.



De bestuurder van de auto hoeft minder lang de cel in: van de vier maanden die de rechter hem oplegde, is één voorwaardelijk.