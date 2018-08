PvdA Assen: College te snel overstag na dreiging taxiblokkade

ASSEN - Het college van Assen is te snel gezwicht voor het dreigement van een taxiblokkade op het nieuwe Stationsplein. Dat stelt PvdA-raadslid Albert Smit in schriftelijke vragen.

De taxichauffeurs dreigden een maand geleden het Stationsplein te blokkeren, uit protest tegen te weinig ruimte. Ze vinden vijf standplaatsen bij het nieuwe station onvoldoende.Uit nood gebruikten wachtende taxi's de Kiss & Ride-plekken in de Stationstraat als buffer. Maar de gemeente wilde dat niet langer en ging bekeuren. Onder dreiging van een blokkade door boze taxichauffeurs, besloot het college de taxi's toch te gedogen op de Kiss & Ride.Komende maand is er een vervolggesprek over een definitieve oplossing, met mogelijk meer standplaatsen.PvdA-raadslid Albert Smit wil opheldering van het college van burgemeester en wethouders over deze gang van zaken. De PvdA'er wijst erop dat voor het nieuwe Stationsplein 'een weloverwogen keuze gemaakt is wat betreft invulling van de publieke ruimte'. "Er wordt nu wel heel snel inbreuk gemaakt op de functionele indeling van het gebied, terwijl de officiële opening nog moet plaatsvinden."Ook vindt de PvdA'er dat het college hiermee het belang van taxi-ondernemers boven het belang van brengende en halende inwoners stelt. Na de vakantie neemt de drukte op het station volgens Smit toe. Hij vraagt zich af of er met die taxi's dan wel voldoende plek is voor inwoners op de Kiss & Ride. "Het functioneren van de overheid en het invullen van de publieke taak mag niet gebukt gaan onder dreigementen", besluit Smit.