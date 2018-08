Deel dit artikel:











Dahliatekort houdt aan: Eelde komt 200.000 bloemen tekort Normaal zijn er 500.000 dahlia's nodig voor het corso in Eelde (Foto: RTV Drenthe/Marjolein Knol)

EELDE - Het bloemencorso in Eelde heeft over twee weken waarschijnlijk een tekort van minstens 200.000 dahlia's. Dat is een ramp voor een corso dat niet zonder die bloemen kan.

Geschreven door Marjolein Knol

"Het komt altijd goed", begint voorzitter van de bloemencommissie Niek Hooijman. "Dat zeggen we al jaren en het is waar. Maar hoe het dit jaar goed moet komen? Dat weet ik echt niet."



Kapot door de droogte

Door de aanhoudende droogte groeien er te weinig dahlia's om de bloemenwagens mee vol te prikken. Hooijman: "Normaal zitten er wel vier dahlia's aan een knol. Dat redden we nu bij lange na niet. Sommige dahlia's zijn helemaal kapot gegaan door de droogte."



Elk jaar kopen de verschillende corsowijken in Eelde dahlia's in van andere bloemencorso's in Nederland, maar ook daar zijn nu grote problemen. "Zundert, het grootste bloemencorso, heeft zelfs 100.000 bloemen minder dit jaar", aldus Hooijman.



850 extra kisten nodig

Volgens de voorzitter van de bloemencommissie zitten vier van de vijftien wijken in grote problemen. "Zij zullen wel heel creatief moeten zijn." De andere wijken kunnen het misschien net redden als ze genoeg geld hebben om bloemen bij te kopen van andere corso's in het land.



Maar dat wordt een dure grap. Volgens Hooijman zijn er nog zo'n 850 kisten vol dahlia's extra nodig, bovenop het aantal bloemen dat van tevoren al is aangekocht. Dat betekent dat de wijken samen een bedrag van minstens 5.000 euro moeten neertellen, willen ze de wagens vol bloemen kunnen prikken.



Hooijman: "De corsowijken moeten dus op zoek naar andere materialen om geen kale plekken te krijgen op de praalwagens.



Uitdaging

Bij het bloemencorso in Eelde mag vijf procent van de wagens gevuld zijn met iets anders dan dahlia's. Als het maar van een natuurlijk materiaal is. Toch wordt zelfs dat volgens de bloemenvoorzitter een uitdaging.



Hooijman: "Er is geen lijsterbes, de vlierbes is al bijna weg en de eikels zijn al lang gevallen. Door de droogte wordt het moeilijk om goede materialen te vinden. Maar ja, je kent het gezegde. Het komt altijd goed."



De 62e editie van het bloemencorso vindt over twee weken plaats, op 1 en 2 september. Dit jaar is het thema: feesten van de wereld. ​RTV Drenthe zendt de optocht vanaf 14.30 uur live uit op internet en televisie. De presentatie is in handen van Judith Regendorp.