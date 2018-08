Deel dit artikel:











'Van der Weijden maakt mensen ervan bewust hoe verschrikkelijk kanker is' Johan Massier leest uit zijn boek 'Levenskunstenaar' (Foto: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen) Massier bij Peters gedenkplek in huis (Foto: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

VEENINGEN - Als eerbetoon aan zijn overleden zoon Peter schreef Johan Massier uit Veeningen het boek 'levenskunstenaar'. Peter overleed aan leukemie. Het voorwoord in het boek werd geschreven door olympisch kampioen Maarten van der Weijden.

Massier en zijn vrouw hebben de zwemmer, die de afgelopen dagen een poging waagde de Elfstedenzwemtocht te volbrengen, gevolgd. Van der Weijden moest vanmiddag na 163 kilometer stoppen omdat hij ziek was.



Emoties

Het echtpaar Massier vindt het mooi dat de zwemmer zo zijn best heeft gedaan om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Maar door het volgen van Van der Weijden belandden Massier en zijn vrouw tegelijkertijd een achtbaan van emoties.



"Het hele weekend was ik afwisselend blij en verdrietig. Blij omdat ik de inspanning van Maarten zag. Wat een monstertocht. Die honderden, duizenden mensen die aan de kant stonden, die juichten, die doneerden. Mensen die zich er bewust van zijn geworden hoe verschrikkelijk kanker is."



Gebundelde blogs

Zoon Peter overleed in 2002. Na enkele blogs te hebben geschreven, bundelde vader Johan de verhalen in een boek. "Het boek gaat niet over wat wij hebben ervaren, maar wat Peter ons heeft geleerd." Eén van zijn uitspraken: 'Ik wil iedere dag leven alsof het m'n laatste is'."



Voorwoord

Tweeënhalf jaar duurde het ziektebed van Peter. In 2001 verliet hij het VUmc in Amsterdam. In zijn bed kwam daarna zwemmer Maarten van der Weijden te liggen. De familie Massier kwam daar pas later – via het boek van Van der Weijden – achter, Peter heeft het nooit geweten. Toen Johan Massier de voormalig olympisch kampioen vroeg om het voorwoord te schrijven, twijfelde hij geen moment.



Massier: "In zijn voorwoord schrijft Maarten: 'Ik heb geluk gehad en Peter heeft pech gehad'. Zo is het ook. Je wint niet van kanker, je verliest niet van kanker. Je hebt geluk of je hebt pech. En dat iemand als Maarten leukemie-overlever is en nu dit ervoor over heeft om eraan bij te dragen dat er in de toekomst minder pechvogels zijn, dat ontroert", vertelt Johan geëmotioneerd. "Dat raakt. Dat doet iets met mij, dat doet iets met iedereen denk ik."



Elfstedenzwemtocht

'Hij is gek, gestoord. Dit is waanzin' was het​ eerste wat Johan Massier dacht toen hij over Van der Weijdens zwemtocht door Friesland hoorde. Inmiddels vindt hij dat de zwemmer een lintje heeft verdient. "Maarten had dit niet hoeven doen, maar hij heeft het gedaan, omdat hij vindt dat er meer onderzoek moet komen naar kanker. En dat is ook zo."



"Hij heeft de finish helaas niet gehaald, maar die inspanning is megagroot. Wat hij daarmee teweeg heeft gebracht, daar zullen wij nog jaren over praten."