Man oplichtersduo eerder veroordeeld tot tbs met voorwaarden

ASSEN - Jan V., de mannelijke helft van het hotelpiratenduo, is in 2010 door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot tbs met voorwaarden, een lichte vorm van tbs. Zijn partner in crime, Jolanda H., heeft ook meerdere veroordelingen op haar naam staan.

Een psycholoog omschreef de 62-jarige V. destijds als een man met gebrekkige geestelijke ontwikkeling. Hij heeft een persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken. Jolanda H. was volgens deskundigen labiel en beneden gemiddeld intelligent. Jan V. zou een grote invloed op haar hebben.Het duo zonder vaste woon- of verblijfplaats meldde zich vorige week donderdag bij de politie in Assen , nadat verschillende hotels en bed and breakfasts door hen waren opgelicht. De twee werden bekend onder de namen Henk en Jolanda, die ze gebruikten bij een hotel in Tubbergen. De hoteleigenaar plaatste een foto van de hotelpiraten op internet. Daarop meldden zich nog meer slachtoffers In 2010 bekende Jan V. tientallen gevallen van oplichting, die hij veelal samen met Jolanda H. pleegde. Samen trokken ze ruim tweeënhalf jaar lang een spoor van ellende door met name Friesland, Drenthe en Groningen.De slachtoffers waren toen vooral mensen met een bed and breakfast of vakantiehuisje. Het duo vroeg of ze een of twee nachten kon blijven en betaalde vooraf. Als het vertrouwen gewonnen was, vroegen de twee of ze een paar dagen langer mochten blijven. Op de afgesproken vertrekdag gingen ze er zonder betalen vandoor, waarbij ze in sommige gevallen ook de huurfietsen meenamen.Het duo maakte volgens de rechtbank ook bewust misbruik van de hulpvaardigheid van kerkgemeenschappen. Jan en Jolanda wisten ook daar het vertrouwen te winnen. Met de smoes dat ze hun bankpassen vergeten waren, leenden de twee geld van hun slachtoffers, dat nooit werd terug betaald.De werkwijze van toen vertoont grote gelijkenissen met de oplichtingspraktijken van de afgelopen maanden.De rechtbank in Leeuwarden vond een lange gevangenisstraf voor Jan V. in 2010 gepast, maar behandeling belangrijker. V. werd acht maanden voor het vonnis opgenomen in de Forensisch Psychiatrische Kliniek in Assen en een gevangenisstraf zou de behandeling onderbreken.Deskundigen stelden dat de kans groot was dat Jan V. in herhaling zou vallen, zeker omdat hij toen ook al eerder veroordeeld was tot forse gevangenisstraffen voor oplichting.De 53-jarige Jolanda H. werd op 9 december 2008 veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en dat was ook niet haar eerste straf. De oplichtster werd drie keer eerder veroordeeld. Zo moest ze in 2005 samen met Jan V. voor een aanzienlijke tijd de cel in voor oplichting en flessentrekkerij.Tegen de reclassering zei H. in 2008 dat ze graag wilde veranderen. Samen met een psycholoog en pastoor startte ze met de verwerking van oude trauma's. In de gevangenis begon ze met een opleiding en werk.De rechter geloofde haar niet. Jolanda H. wilde alleen veranderen als Jan V. dat ook zou doen. De reclassering vreesde toen al dat hij haar opnieuw zou meenemen op strooptocht.