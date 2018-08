Drie nieuwe tips over kofferbakmoord

STIELTJESKANAAL - De politie heeft drie nieuwe tips gekregen over de kofferbakmoord, nadat het tipgeld afgelopen weekend met 50.000 euro is verhoogd.

Hoe waardevol de tips zijn, is nog niet duidelijk. De tipgevers moeten nog worden gehoord, zegt onderzoeksleider Jan van Belt tegen Dagblad van het Noorden Wietse en Ingrid Meinema, de ouders van de in maart vorig jaar vermoorde Ralf, maakten afgelopen weekend via de krant bekend dat ze 50.000 euro uitloven voor de tip die de moord oplost.Ralf Meinema werd op 31 maart vorig jaar dood in de kofferbak van zijn Mercedes gevonden op de rand van het Stieltjeskanaal tussen Zandpol en Coevorden. De 31-jarige Klazienanever was ernstig mishandeld.Eerder al stelde het Openbaar Ministerie 15.000 euro beschikbaar voor de gouden tip die de zaak oplost. Omdat er na zestien maanden onderzoek nog niet duidelijk is wie hun zoon heeft vermoord, besloten zijn ouders daar zelf 50.000 euro bij te doen.Hans O. (39) uit Emmen is op dit moment de enige verdachte in de moordzaak. Hij werd in februari dit jaar opgepakt en in mei weer vrijgelaten. Het OM verdenkt hem weliswaar nog steeds van moord in vereniging, maar zag na twee maanden geen reden meer hem nog langer vast te houden.De man woont in de wijk Rietlanden in Emmen. In die buurt werd het laatste signaal van Meinema's telefoon opgevangen, de avond voor hij dood werd gevonden.