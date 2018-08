Deel dit artikel:











Man opgepakt na brand in Midlaren De man wordt met handboeien om meegenomen (foto: Van Oost Media) De brand was snel geblust (foto: Persbureau Meter)

MIDLAREN - De politie heeft in Midlaren vanavond een man aangehouden, na een brand bij een huis aan de Tolhuisweg.

Volgens een woordvoerster van de Veiligheidsregio Drenthe brak eerder op de avond brand uit in een gebouwtje achter de woning. De bewoner, die nog binnen was, weigerde naar buiten te komen.



De brandweer heeft hem uiteindelijk met hulp van de politie eruit gehaald. Volgens omstanders had de man te veel gedronken. De politie heeft hem meegenomen. Het vuur was snel onder controle.



Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.