Westerveld naar Raad vanwege plannen voor uitbreiding gaswinning Minister Wiebes gaf toestemming voor uitbreiding van gaswinning (foto: ANP/Remko de Waal)

HAVELTE - De gemeente Westerveld is samen met Steenwijkerland naar de Raad van State gestapt. Hiermee willen ze uitbreiding van gaswinning voorkomen in het gebied bij Eesveen en het deel dat zich uitstrekt tot Wapserveen.

Minister Wiebes heeft toestemming gegeven voor gaswinning tot 2027. "We zijn niet blij met deze plannen", zegt wethouder Wilfried de Jong van de gemeente Westerveld. "We kennen de de mogelijke gevaren van de gaswinning. Bovendien hebben we een beleid om over te stappen op alternatieve energiebronnen."



Voorziening aanvraag

Onderzoeken tonen aan dat het risico van de winning niet erg groot is. "Maar in het instemmingsbesluit is niet goed uitgezocht hoe het staat met de nulmeting. Hoe staan de woningen er momenteel bij? Wij vinden dat dat beter moet worden onderzocht en zijn daarom van mening dat dat eerst duidelijk moet zijn voor er wordt gestart", zegt De Jong.



De gemeente Westerveld is naar de Raad van State gestapt om bezwaar aan te tekenen. "We hebben een voorlopige voorziening aangevraagd. Dat houdt in dat wij de Raad verzoeken de winning voorlopig niet op gang te brengen, totdat de Raad hier uitspraak over doet."