Nieuwe belevingsroute op De Hondsrug met project Hunzebos 3D Hunzebos 3D komt op de Hondsrug te liggen (foto: Free Nature Images/Hans Dekker)

EXLOO - Met het project Hunzebos 3D komt er een nieuwe belevingsroute op De Hondsrug. Het samenwerkingsverband Noord-Nederland trekt hier 75.000 euro voor uit.

Het project heeft twee routes die het verhaal van De Hondsrug goed voor het voetlicht moeten brengen, vertelt Cathrien Posthumus, manager van Geopark De Hondsrug. "Het is een kinderroute, waarbij kinderen vies moeten kunnen worden. Zo kruipen ze door holen en slingeren ze aan touwen." Ook worden nieuwe media gebruikt om je in een andere tijd te wanen. "Bijvoorbeeld door middel van een app, met daarin 3D-filmpjes."



IJstijd en prehistorie

De routes liggen bij het Hunzebos, ten zuiden van Exloo. "Een prachtig gebied waar je veel kunt ontdekken uit de ijstijd en prehistorie", zegt Posthumus. "En natuurlijk het Hondsrug-gevoel ervaren, want daar zit je middenin."



Met de 75.000 euro subsidie is het project voor 60 procent bekostigd. In totaal is er een bedrag van 124.000 euro mee gemoeid. Posthumus zegt snel van start te gaan met het project. "De offertes liggen al klaar en we hopen voor volgend seizoen klaar te zijn."