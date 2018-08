Deel dit artikel:











Brand bij Norit in Klazienaveen geblust [update] Brand bij de Norit in Klazienaveen (foto: De Vries Media)

KLAZIENAVEEN - De brand die vanochtend woedde in een gebouw van Norit/Cabot aan het Mr. Ovingkanaal in Klazienaveen is geblust.





Er zijn geen mensen gewond geraakt. Iedereen is uit het gebouw, volgens de woordvoerder.



Vanwege de rook raadt Veiligheidsregio Drenthe aan ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten.







Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In een van de gebouwen stond een transportband in brand, laat een woordvoerder van de brandweer weten. De brand was voor een deel uitslaand.Er zijn geen mensen gewond geraakt. Iedereen is uit het gebouw, volgens de woordvoerder.Vanwege de rook raadt Veiligheidsregio Drenthe aan ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten.Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.