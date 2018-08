Deel dit artikel:











Brand bij Norit in Klazienaveen toch niet helemaal uit [update] Brand bij de Norit in Klazienaveen (foto: De Vries Media)

De brand vanochtend in een gebouw van Norit/Cabot in Klazienaveen blijkt toch niet helemaal uit. De brandweer is opnieuw opgeroepen om de brand, die nu woedt in de schoorsteen van de fabriek, te blussen.





Rond de middag leek het vuur bestreden. Er waren geen mensen gewond geraakt. Iedereen had het gebouw veilig kunnen verlaten.



Hoe het vuur nu weer heeft kunnen oplaaien, is niet duidelijk. De rookontwikkeling lijkt beperkt, de brandweer is met een hoogwerker ter plaatse.



Omwonenden hadden vanmorgen mogelijk wel last van de rook. Daarom adviseerde de Veiligheidsregio Drenthe om ramen en deuren dicht te doen en mechanische ventilatie uit te zetten.



[tweet: In een van de gebouwen aan het Mr. Ovingkanaal had een transportband eerder vandaag vlam gevat. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De brand was voor een deel uitslaand.Rond de middag leek het vuur bestreden. Er waren geen mensen gewond geraakt. Iedereen had het gebouw veilig kunnen verlaten.Hoe het vuur nu weer heeft kunnen oplaaien, is niet duidelijk. De rookontwikkeling lijkt beperkt, de brandweer is met een hoogwerker ter plaatse.Omwonenden hadden vanmorgen mogelijk wel last van de rook. Daarom adviseerde de Veiligheidsregio Drenthe om ramen en deuren dicht te doen en mechanische ventilatie uit te zetten.[tweet: https://twitter.com/VRDrenthe/status/1031819503334772736