Stelling: De zwemtocht van Maarten van der Weijden raakt mij

ASSEN - Met zijn Elfstedenzwemtocht heeft Olympisch sporter Maarten van der Weijden 2,5 miljoen euro aan sponsorgeld bij elkaar geharkt.

Dit bedrag wordt gebruikt voor onderzoek naar kanker. Hiervoor wilde Van der Weijden, die zelf leukemie overleefde, tweehonderd kilometer afleggen door het Friese water. Langs de kant verzamelden mensen zich om de sporter aan te moedigen. Uiteindelijk moest Van der Weijden zijn tocht staken na 163 kilometer.Na afloop werd de zwemmer met een ambulance naar het ziekenhuis in Leeuwarden gebracht. In de Friese hoofdstad werd hij gisteren gehuldigd door een dolenthousiaste menigte.Op social media lieten veel mensen weten geraakt te zijn door de heroïsche tocht van de zwemmer.