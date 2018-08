Eis: celstraf voor aanranden meisje (6) in Hoogeveen

HOOGEVEEN - Voor het aanranden van een 6-jarig meisje in Hoogeveen eiste het Openbaar Ministerie vandaag anderhalf jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk, tegen een man uit Hoogeveen. Ook wil de officier van justitie dat de man na de celstraf wordt behandeld in een psychiatrische kliniek.

Omdat de 34-jarige man in december vorig jaar ook is veroordeeld voor aanranding, toen van twee meisjes van 9 en 10 jaar, zit hij nog in een proeftijd. De vijf maanden voorwaardelijke celstraf die hij eind vorig jaar kreeg, moet hij nu ook uitzitten, vindt de officier.Op 11 maart betastte de man in een bosje in de Hoogeveense wijk Schoonvelde een 6-jarig meisje, terwijl hij zichzelf bevredigde. Het meisje was met een vriendinnetje aan het spelen toen ze de man tegenkwamen. Die zei dat hij zijn hondje kwijt was en vroeg de meisjes te helpen zoeken. Hij stuurde ze beide een andere kant op en bleef zelf bij een van de twee. Toen gebeurde het, volgens het meisje.Ze kwam even later huilend thuis en vertelde wat haar was overkomen. Ze had kunnen wegrennen. De twee meisjes gaven een omschrijving van de man. Precies twee weken later zag de vader van een van de twee bij hetzelfde bosje in de woonwijk een man die erg leek op de beschrijving. Hij maakte een foto en een filmpje en liet die aan de meisjes zien. Allebei zeiden ze dat ze de man herkenden.De politie herkende hem ook en hield hem aan. De Hoogevener ontkent dat hij de dader is. Dat er geen DNA van hem op de kleding van het slachtoffer is gevonden, zegt veel, vindt hij. Bij de vorige zedenzaak, die zich afspeelde in Zuidwolde, werd dat wel gevonden.Volgens de officier van justitie zegt het niks dat er geen DNA-sporen gevonden zijn. Zij vindt dat er genoeg bewijs is dat de Hoogevener de dader is. Zo straalde zijn telefoon op het moment dat de aanranding werd gepleegd een mast aan bij het ziekenhuis, vlakbij de wijk waar het misdrijf werd gepleegd. De man had geen reden om daar te zijn, aldus de officier. Hij zei zelf dat hij had getankt en een rondje door Hoogeveen had gereden.Behalve de straf eiste de officier ook een gebiedsverbod voor een deel van de wijk Schoonvelde. Verder wil ze dat de man bijna 1.000 euro schadevergoeding betaalt aan de ouders van het kind. Zij heeft volgens haar ouders veel last van wat er is gebeurd.Advocaat Hugo Pellinkhof, die de Hoogevener bijstaat, vindt het bewijs te mager en vroeg vrijspraak. Ook benadrukte hij dat de man sinds de veroordeling in december vorig jaar ernstig wordt bedreigd.