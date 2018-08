Deel dit artikel:











Zuidwoldiger (18) op straat mishandeld De man werd tegenover de Blokker in Zuidwolde mishandeld (foto: Google Streetview)

ZUIDWOLDE - Een 18-jarige man uit Zuidwolde is in de nacht van zaterdag op zondag op straat ernstig mishandeld. Hij werd in het ziekenhuis opgenomen, heeft de politie vandaag bekendgemaakt.

In de Hoofdstraat in Zuidwolde tegenover de Blokker belaagden twee mannen de Zuidwoldiger. Dat gebeurde rond twee uur 's nachts. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.



De politie zoekt getuigen van de mishandeling.