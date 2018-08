Deel dit artikel:











An de kuier: een korte wandeling over Landgoed De Braak Een korte wandeling vandaag (foto: Free Nature Images/Hans Dekker)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag maken we met Natuurmonumenten een korte wandeling over landgoed De Braak.

Waar: Paterswolde

Vertrekpunt: parkeerplaats Sportschool Sportrade

Afstand: 2,5 kilometer

Route: klik hier



Landgoed De Braak in Paterswolde is een monumentaal parkbos met vijvers, indrukwekkende bomen en weilanden. Het parkbos is in de negentiende eeuw ingericht door tuinarchitect Roodbaard.



In het park vind je een oud doolhof, dat in 1986 door Natuurmonumenten is hersteld. Het doolhof bestaat uit berken, waarvan de toppen met elkaar vervlochten zijn. De grote vijvers van De Braak zijn erg belangrijk voor padden die in het voorjaar van de Peizermaden en het Eelderdiep naar de Braak trekken.



