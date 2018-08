Deel dit artikel:











Op fietse: volg de Hunze Fietsen door het Hunzedal (foto: Free Nature Images/Hans Dekker)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag fietsen we met Marketing Drenthe de route van de Hunze

Waar: de Hondsrug

Vertrekpunt: Drouwenerzand, Gasselterstraat 7 in Drouwen

Afstand: 48 kilometer

Route: klik hier



De Hunze is een rivier die ligt ten oosten van de Hondsrug, tussen Drenthe en Groningen. Vroeger liep hij door tot de Waddenzee, nu mondt hij uit in het Zuidlaardermeer en gaat verder als het Drentsche Diep naar het Winschoter Diep.



Het Hunzedal is ontstaan in de ijstijd. De afgelopen jaren hebben de provincie Drenthe en de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Tynaarlo de oude loop van de rivier hersteld, zodat hij weer meandert als vroeger.



