Rolstoelbasketballers naar kruisfinales WK: 'Het wordt veertig minuten lang knokken' Rolstoelbasketballer Quinten Zantinge (foto: eigen foto)

BASKETBAL - De Nederlandse rolstoelbasketballers zijn het WK in Hamburg goed begonnen. De oranjemannen verloren de openingswedstrijd, maar wonnen daarna van Spanje en Australië, de nummer vier en de winnaar van het vorige wereldkampioenschap.

Daarmee speelden de mannen zich naar de kruisfinale. Daarin nemen ze het vanavond op tegen Turkije, de nummer drie van het vorige WK. "Dat wordt veertig minuten lang hard knokken. En hopelijk staan wij dan bovenaan", vertelt international Quinten Zantinge uit Havelte.



Zantinge geniet tot nu toe van het toernooi. "We hadden een slecht begin, maar we ons goed hersteld. En we hebben goed teruggevochten tegen Spanje en Australië." Hij kijkt daarom ook met vertrouwen uit naar vanavond. "We zitten in een goede flow, dat willen we vanavond doorzetten."



Ook de sfeer is volgens de rolstoelbasketballer goed. "Het leeft hier heel erg. Er zijn ook veel Nederlandse fans deze kant op gekomen, dus dat is alleen maar leuk."