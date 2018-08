Met wie had Marcel Hoogerbrugge contact op mannenontmoetingsplekken?

De politie vermoedt dat de vermoorde Marcel Hoogerbrugge uit Hoogeveen regelmatig op mannenontmoetingsplaatsen kwam. Wat hij daar deed en met wie hij contact had is niet bekend. De politie gaat er niet vanuit dat de bezoeken direct met zijn dood te maken hebben.

De 49-jarige Marcel Hoogerbrugge werd in december 2017 vermoord in zijn woning aan de Industrieweg op industrieterrein De Wieken in Hoogeveen. Volgens de politie werd hij met veel geweld om het leven gebracht.De ouders van Marcel vonden hun zoon op woensdagavond 20 december, nadat ze poolshoogte gingen nemen. De familie kreeg al een tijdje geen contact met hem.De oud-militair en Bosnië-veteraan leidde een teruggetrokken bestaan. De politie had daardoor veel moeite om een goed beeld te krijgen van het leven dat Hoogerbrugge leidde. Het programma Opsporing Verzocht besteedde meerdere keren aandacht aan de moord die nog altijd niet opgelost is.De politie heeft vandaag besloten om naar buiten te brengen dat Hoogerbrugge op mannenontmoetingsplaatsen kwam, zoals die in Ruinen, Spier en Emmen. Op die manier hoopt de recherche in contact te komen met mensen die het slachtoffer daar gezien of gesproken hebben. Zo hoopt de politie een nog beter beeld te krijgen van het leven van Hoogerbrugge. Daarom zijn op de ontmoetingsplaatsen posters opgehangen.De politie heeft geen braaksporen bij het huis van Marcel gevonden, wat kan betekenen dat hij de moordenaar zelf heeft binnengelaten. Ook is er niets noemenswaardigs meegenomen uit de woning.Twee maanden geleden zocht de politie opnieuw naar sporen in de moordzaak. Agenten deden onderzoek in het kanaal achter het huis van Hoogerbrugge en ook rondom zijn huis. In het kanaal is gedregd en is ook gezocht met sonarapparatuur. Justitie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar de dader.