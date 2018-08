An de kuier: wandelen door het beekdal van het Deurzerdiep

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag wandelen we met Stichting het Drentse Landschap door het beekdal van het Deurzerdiep.

klik hier

Op pad in de Drentse natuur.

Verderop wandel je door het natuurgebiedje 't Ruige veld, wat een overblijfsel is van een groot heidecomplex. In 1921 werd het gekocht door G. Dumbar, die er de villa 't Ruige Veld liet bouwen. De villa werd later gebruikt als vakantiekolonie voor christelijke kinderen. Nog later werd het een instelling voor jeugdpsychiatrie.Verderop ligt de Kampsheide, een klein heideveld wat nooit is ontgonnen. De mens trok zijn handen ervan af en de natuur kon zijn gang gaan. Dat was vooral gunstig voor de jeneverbes, die uitgroeide tot enorme bosschages. De Kampsheide is het eerste bezig van Stichting het Drentse Landschap, die het sinds 1948 in bezit heeft.