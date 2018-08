Deel dit artikel:











Zoek het uit! - Waar komt de naam Suermondsweg vandaan? Waar komt de naam Suermondsweg vandaan? (foto: RTV Drenthe)

Over de Suermondsweg, tussen Hooghalen en Smilde, rijden dagelijks tientallen auto's. Maar waar komt de naam vandaan?

De weg is vernoemd naar de Suermondswieke, zegt Ger Ax van de historische vereniging De Smilde. "En die is weer vernoemd naar een Rotterdamse vervener, Evert Suermonds."



Suermonds kocht in dit gebied percelen veen op van de Landschap Drenthe, de vroegere benaming van de provincie Drenthe. "En als je veen hebt moet het vervoerd worden. En dat gebeurde per schip. Daarom moest er een vaart of een wieke gegraven worden. Degene die de percelen hier in had liggen, was Suermond in dit geval. Vandaar de naam."



Toch wordt de Suermondswieke ook geregeld 'dikke wieke' genoemd. "Dat komt omdat ze bij het graven van de wieke heel dikke zandkoppen tegenkwamen. Vandaar 'dikke wiek'."